Murió el ex canciller Héctor Timerman

El ex canciller Héctor Timerman murió hoy a los 65 años luego de pelear contra un cáncer hepático que padecía desde hacía tiempo.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había viajado en marzo pasado a Estados Unidos para tratarse la enfermedad, pero en los últimos meses se lo notó desmejorado.

En julio, Timerman declaró desde su casa en el marco del juicio oral en su contra por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir del Memorandum con Irán.

"Cuatro años pasaron... ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración", señaló el ex ministro de Relaciones Exteriores durante su exposición.

Tras pasar un tiempo en prisión domiciliaria por esta investigación, el juez federal Sergio Torres, que en ese momento subrogaba a su par Claudio Bonadio, le concedió en marzo la excarcelación por "razones humanitarias y extraordinarias" para que así pudiera ir a tratarse al prestigioso hospital Mount Sinai de Nueva York.

Es que el ex funcionario tenía previsto viajar a principio de año a la ciudad norteamericana, pero cuando estaba en el aeropuerto no pudo abordar el avión ya que Estados Unidos le había revocado la visa debido a su condición procesal.

"Dolor", escribió su abogada, Graciela Peñafort, en Twitter para expresar su lamento por el fallecimiento de su defendido.

"Adiós, querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", manifestó, por su parte, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

Hijo del periodista Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión, Héctor también comenzó su carrera en el mundo de los periódicos.

En 1976, cuando tenía sólo 22 años, dirigió durante un corto tiempo el matutino La Tarde, que apoyaba el golpe militar que recién se iniciaba y que también pertenecía a su padre, quien más tarde sería secuestrado y torturado por el régimen.

En el 2003 entró a la política de la mano del ex presidente Néstor Kirchner, que lo nombró cónsul general en Nueva York y luego embajador argentino en Estados Unidos.

En el 2010, la ex mandataria Cristina Kirchner lo designó ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Jorge Taiana: estando en este cargo es que negoció el Memorandum con Irán.

El fallecido fiscal Alberto Nisman lo acusó de haber organizado un acuerdo con las autoridades del país islámico para encubrir el atentado a la AMIA a cambio de mejores intercambios comerciales entre ambas naciones.

Timerman siempre negó la presunta cumbre secreta en la ciudad siria de Alepo y sostuvo que "Irán negoció con la Argentina porque necesitaba mostrarle al mundo que podía negociar con un país extranjero" y "no porque le interesara" resolver la cuestión AMIA.

"Mañana declaro en el juicio por encubrimiento. Es la segunda vez q lo hago a mi solicitud. Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quién miente y quién dice la verdad", fue uno de los últimos mensajes que publicó el ex Canciller en Twitter.