La oposición rechaza los tarifazos

El Gobierno nacional informó que la tarifa de energía eléctrica aumentará un 55% y que el incremento se hará en cuatro tramos a partir de febrero próximo, mientras que el servicio de gas tendrá una suba del 35%, anuncios que desataron un vendaval de críticas desde todos los sectores de la oposición y que provocaron un espontáneo cacerolazo en barrios porteños.

En esa línea, el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados se sumó a las críticas frente a los aumentos de las tarifas anunciados para 2019 y advirtió que el Gobierno "sufre graves problemas de gestión" y "parece desconocer la realidad del país".

"El Gobierno de Mauricio Macri parece desconocer la realidad del país y la capacidad de pago de los argentinos. Su obsesión es golpear el bolsillo de los usuarios sin medir las consecuencias", expresó a través de un comunicado la bancada que preside el diputado salteño Pablo Kosiner.

Los diputados del peronismo alineado con los gobernadores se refirieron además a la renuncia de Javier Iguacel a la Secretaría de Energía "a pocas horas de anunciar un nuevo tarifazo" y evaluó que "está claro que el Gobierno sufre graves problemas de gestión".

"Nuestro proyecto de tarifas justas (presentado en mayo pasado) apuntó a dar previsibilidad a los aumentos para que las tarifas no suban más que los salarios. Buscamos brindar alternativas, pero el Presidente de la Nación no escucha y siguen las malas noticias", agregó el bloque.

Por último, los diputados pidieron al Gobierno "responsabilidad" y "que dejen de jugar con la vida de la gente".

No hay nada más para recortar

Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, ratificó los amparos que presentarán los jefes comunales para frenar los aumentos de tarifas tras advertir que "seguir golpeando el bolsillo traerá peores resultados" para la economía y que "el Gobierno tiene que entender que la gente ya no tiene qué recortar".

"Iremos con más de 40 intendentes a la Justicia. Presentaremos un amparo para que fundamenten los aumentos en audiencias públicas", indicó Katopodis, quien ratificó así el anuncio que realizaron el último viernes los jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires.

El intendente de San Martín sostuvo que "con estas medidas no se va a reactivar el consumo y la economía" porque "seguir golpeando el bolsillo traerá peores resultados" y agregó: "El Gobierno tiene que entender que la gente ya no tiene qué recortar".

Además, Katopodis se quejó porque "este Gobierno siempre le echa la culpa a los demás" y consideró que "después de tres años, seguir hablando de la pesada herencia tiene que ver con que no encuentran el rumbo".

Donda apunta a “congelar las tarifas"

La diputada nacional Victoria Donda anticipó que presentará un proyecto para "congelar las tarifas" frente a los aumentos anunciados por el Gobierno para 2019 y que además acompañará los amparos que presentarán los intendentes bonaerenses.

Donda señaló que “frente a estas nuevas medidas salvajes, a las que hay sumar el aumento del 40% en el transporte público, adelanto que presentaré un proyecto para congelar las tarifas y que voy a acompañar todos los amparos que van a presentar los intendentes en la Justicia.".

La diputada nacional del bloque Somos consideró que el incremento tarifario "traerá consecuencias no solo para los hogares humildes, donde muchas familias directamente no podrán afrontar los aumentos ya que la canasta de alimentos ocupa cada vez mayores recursos, sino también entre los trabajadores, sectores medios y entre los pequeños comercios y talleres".

"La transferencia salvaje de recursos de los sectores bajos de la población a los más poderosos ya es una marca del modelo económico del Cambiemos", sostuvo la legisladora nacional, quien subrayó que a eso "se debe sumar la tremenda deuda externa contraída en solo tres años".

Según Donda, esa deuda "ha hipotecado" al país "por décadas" y "será imposible de pagar para el gobierno que asuma en diciembre de 2019".