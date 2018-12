Cristina sin cuadros, pero con críticas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la tapa del diario Clarín que publicó la foto del operativo del jueves por la noche en su departamento de Barrio Norte, cuando se retiraba una treintena de cuadros, mientras que su abogado, Carlos Beraldi, dijo que la orden del juez Claudio Bonadio “carece de todo fundamento y justificación”.

La ex presidenta publicó la foto de la portada del diario Clarín y consideró, en modo irónico: “Una obra de arte es esta tapa” y la atribuyó al Día de los Inocentes.

“Hoy 28 de diciembre #DíaDeLosInocentes, Clarín pone en tapa los aumentos de todo y una foto de las ‘33 obras de arte de Cristina’ para que vos creas que en mi casa había un museo y te indignes por eso y no por los nuevos tarifazos de la luz, del gas y del transporte. De manual”, indicó. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que la medida judicial “constituye otro caso inequívoco de abuso de autoridad”.