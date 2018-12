Echan a Iguacel y ascienden a Lopetegui en Energía

El presidente Mauricio Macri desplazó al secretario de Energía, Javier Iguacel, quien en septiembre había sido degradado del rango de ministro. Lo reemplaza el asesor y ex vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui.

Iguacel, que llegó en junio a Energía para reemplazar a Juan José Aranguren y en septiembre fue degradado a secretario, dijo que quedó “a disposición para seguir acompañando la transformación que lleva adelante” Macri.

Edulcoró así una despedida que dejó un saldo caro: un día antes anunció un fortísimo aumento de tarifas de gas y luz y la comunicación desató cacerolazos que se sintieron hasta en la residencia oficial. Antes había suspendido la obra del Gasoducto del Nordeste.

Iguacel había asumido el 3 de septiembre al frente del Ministerio de Energía, en reemplazo de Juan José Aranguren. Luego, con los cambios dispuestos por el presidente en el organigrama ministerial, Energía pasó a ser una Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, Lopetegui se desempeñó hasta septiembre pasado como vicejefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri, y luego pasó a trabajar como asesor en diversos temas, entre ellos, el de energía. La dimisión de Iguacel se conoció menos de 24 horas después de que su cartera anunciara un aumento del 55% en las tarifas de electricidad para el año y del 35% para el gas, junto con un recorte en los subsidios destinados a las petroleras que exploten yacimientos de gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta.

Se espera en las próximas horas las designaciones de quienes acompañarán a Lopetegui en esta cartera que incluye áreas como Energía Eléctrica, Petróleo y Gas, y Energía Atómica.

Fuentes oficiales y privadas dijeron a Télam que Lopetegui tendrá que resolver entre otros temas clave, si se reducen, y en qué proporción, los subsidios que se destinan a las compañías petroleras para la exploración y explotación de gas y petróleo no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta y zonas adyacentes.

Antes de que se conociera la dimisión de Iguacel, el senador por Neuquén y sindicalista del petróleo Guillermo Pereyra, reiteró su pedido para que el Ejecutivo nacional revea la decisión de recortar los programas de estímulo a la producción de gas y los gravámenes a las exportaciones de crudo, y solicitó que se acompañe “el esfuerzo”.

“Tanto Macri, como el ministro Dujovne, deberían entender que se trata de tomar medidas que ayuden a elevar la producción y generar más trabajo”, manifestó a la prensa Pereyra. Respecto a los recortes a los estímulos a la producción de gas, Pereyra reiteró que no pueden “cambiar de caballo en medio del río”.