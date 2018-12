Carrió disparó contra el juez Rosatti: “Estoy muy decepcionada”

La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió se refirió a la interna en la Corte Suprema de la Nación y aseguró estar “decepcionada” con el juez del Poder Judicial, Horacio Rosatti, porque desde que llegó a la Corte cambió sus posiciones históricas y formó una alianza repentina con Lorenzetti para complotar contra el nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.

La diputada aseguró que jamás se reunió con Rosatti desde que éste es juez de la Corte Suprema, pero reveló que el diputado de su bloque, Juan López, sí se encontró con él y le hizo llegar lo que ella piensa. “Le mandé a decir a Rosatti, con quien nunca me reuní desde que está en la Corte Suprema, que estoy muy decepcionada con él. Se lo dijo el diputado de la Coalición Cívica Juan López. No puedo creer que Rosatti sostenga a Lorenzetti y De Marchi (Héctor, administrador de las finanzas de la Corte) en materia delictual”, afirmó.

Y agregó: “Lo que está haciendo Rosatti es una de las tantas cosas que me decidieron a pedir mi jubilación. Estoy decepcionada”.

Tras cuestionar algunas medidas del gobierno de Macri, la diputada dejó trascender que pediría su jubilación y que es muy posible que no sea candidata de Cambiemos en las próximas elecciones.

Cabe aclarar que Rosatti tenía a Carrió de sostén político y personal, incluso ella fue una de de las personas que apoyó su nombramiento en la Corte Suprema.

Carrió creyó que la llegada de Rosatti al máximo tribunal ayudaría a mejorar la calidad de los fallos, y también a generar un funcionamiento más transparente de las finanzas multimillonarias que maneja la cabeza del Poder Judicial.