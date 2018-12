El Gobierno tomó $86.000 millones de la Anses

El Gobierno nacional dispuso ayer la emisión de Letras del Tesoro, intransferibles y no cotizables en los mercados, por un monto de hasta 86.000 millones de pesos a un año de plazo, que serán suscriptas en forma directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En el Palacio de Hacienda dijeron que estos fondos no tienen como destino financiar el gasto, ya que la operación concretada ayer fue una renovación de una Letra original tomada por 91.500 millones de pesos.

“No es dinero para financiar gasto. Es dinero que invierte Anses para ganar intereses, no es un préstamo tomado. La letra original era de $91.250 millones. De ese total se había precancelado una parte, por eso se renovó por $86.000 millones”, señalaron.

La resolución publicada en el Boletín Oficial señala que “en el marco de la programación financiera para este ejercicio se ha acordado con las autoridades de la Anses, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de Letras del Tesoro en pesos”.

La resolución conjunta 37/2018 de las secretarías de Finanzas y Hacienda determinó que el título devengará intereses a tasa variable, pagaderos trimestralmente y que se amortizará íntegramente al vencimiento.

Las Letras del Tesoro vencerán el 26 de diciembre de 2019 y se podrán suscribir tanto en pesos como en dólares, utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia del Banco Central publicado el día hábil anterior a la fecha de liquidación.

La tasa provendrá del equivalente al promedio de las tasas nominales anuales de Letras del Tesoro Capitalizables en pesos o las que las reemplacen en el futuro, en función de los precios de cierre publicados por el Mercado Abierto Electrónico (MAE) para el plazo más próximo a 90 días, precisó la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Este plazo no podrá ser inferior a 60 días ni superior a 120 días. Además, los precios de cierre serán aquellos negociados en pesos, correspondientes a los días martes y jueves, con plazo de liquidación de 48 horas.

Ese promedio se calculará desde 7 días antes del inicio de cada cupón hasta 7 días antes del vencimiento. En caso de que se publiquen dos tasas equidistantes, el plazo de 90 días se tomará la de mayor plazo.

Los intereses se pagarán trimestralmente, en el transcurso del año entrante, los días 27 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre y 26 de diciembre. Serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año.

Los 86.000 millones de pesos de la Anses forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El FGS fue creado por el decreto Nº 897 del 13 de julio de 2007, bajo la modalidad de patrimonio de afectación especifica y está compuesto por activos financieros como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias y préstamos a provincias.

Hasta julio pasado,el valor total del FGS llegó a 1.382.975 millones de pesos, con una suba del 15%.