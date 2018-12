El look de Macri en vacaciones que se hizo viral en las redes

Mauricio Macri se tomó unos días de descanso en la Patagonia, más precisamente en Villa La Angostura. En las últimas horas, el Presidente decidió ir hasta un supermercado de la zona a comprar aceitunas y fue fotografiado por la gente que estaba en el lugar... sin embargo, lo más curioso no fue que el mandatario fuera a hacer las compras, sino el particular look adoptado para la ocasión.

En shorts y con crocs negras, la imagen del Presidente se volvió viral en las redes sociales.

Entienden que mi rechazo hacia las crocs no es infundado?

Vieron?

Crocs=Macri pic.twitter.com/QrciRzS517 — ค้้้้้้้้้้้้้ ̶F̶£̶D̶£̶⛧ (@andresfedeok) 26 de diciembre de 2018