Advierten que el contexto externo "no luce favorable"

El contexto internacional para la Argentina "no luce favorable" para el año próximo, mientras "las condiciones financieras internacionales serán algo más restrictivas", según un informe privado.

El estudio elaborado por la consultora Ecolatina analizó las "buenas y malas noticias" para el país desde el exterior y recordó que la "Reserva Federal norteamericana oficializó su última suba de tasas del 2018 y dejó la puerta abierta para dos incrementos adicionales para 2019".

"Si bien esto plantea una política monetaria contractiva más moderada, no será inocua para la economía argentina que todavía requiere acceso al financiamiento externo", subrayó.

Además, indicó que la suba de tasas "incrementará el costo y reducirá la disponibilidad de crédito en los mercados".

"Pese a que el año que viene las necesidades financieras en moneda extranjeras se encuentran prácticamente cubiertas por desembolsos del FMI, en 2020 el Tesoro tendrá que salir a colocar bonos soberanos para hacer ´roll-over´ de los vencimientos de la deuda pública", advirtió y señaló también que "los mayores rendimientos en la economía norteamericana resultarían en una apreciación del dólar que podría presionar a la baja el precio de las ´commodities´".

En tanto, resaltó que a ello "se le suma la guerra comercial entre China y Estados Unidos".

Destacó así que "el contexto internacional relevante" para el país "no luce favorable" para 2019, al tiempo que insistió: "Las condiciones financieras internacionales serán algo más restrictivas".

Sin embargo, aclaró que "las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales son positivas, particularmente en Brasil".

"El mayor dinamismo esperado para su economía, sumado a una posible apreciación del Real, favorecerían una mejora en el intercambio bilateral", estimó.

Remarcó que "de todas formas, preocupa la posición que adoptará el país vecino en cuanto al Mercosur, aunque resulta difícil pensar en una ruptura en el corto plazo".