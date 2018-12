Navidad: las ventas de juguetes cayeron casi un 20%

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), el consumidor gastó menos en esta Navidad, y priorizó vacaciones y escapadas por sobre el consumo de bienes.

En este marco, las ventas navideñas en los comercios pymes cayeron 9% frente a la misma fecha del año pasado, medidas en cantidades.

Otra cifra que se desprende del informe es que el ticket promedio se ubicó en $870, un 31,2% por encima de la misma fecha del 2017.

En tanto, en los locales al público las ventas bajaron 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%.

Si bien la venta por internet viene cobrando fuerza, como la participación aún es baja, no alcanzó a compensar la fuerte caída en los comercios físicos.

La medición de Came tomó en cuenta el período entre el 22 y 24 de diciembre en 2.380 comercios pequeños y medianos del país.

“Fue una Navidad muy tranquila. Hubo descuentos muy agresivos de las grandes cadenas comerciales y en los shoppings que le quitaron público a los negocios de barrios, avenidas o centros a cielo abierto, y a aquellos con menos margen para hacer política de precios”, señala el informe.

Las ciudades del interior del país hicieron un gran despliegue de opciones para reforzar la venta y despertar el interés del consumidor. Eventos, sorteos con importantes premios como automóviles, viajes, electrodomésticos y vouchers de compras fueron algunas promociones lanzadas. También los municipios, cámaras empresariales y bancos regionales ayudaron en muchos casos a que los comercios puedan ofrecer el compre local. Sin dudas que todo ese esfuerzo ayudó a fortalecer las ventas en un fin de año difícil.