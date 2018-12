El riesgo país marcó otro récord y volteó al Merval

El índice Merval volvió a ubicarse dentro de la marca de los 28.000 puntos al caer en la jornada 2,69% y acumular en la semana una caída de 8,53%, a tono con las pérdidas de los mercados de referencia y profundizado por cuestiones locales. Y al mismo ritmo, marcó otro récord el riesgo país, que ya hizo caer los proyectos de obras público-privadas por su incidencia en los créditos.

Para el mercado local, uno de los datos importantes de la semana fue que el riesgo país volvió a superar los 800 puntos: ayer terminó en 822 y es un reflejo de la alta emisión de deudas en dólares. Se trata de una marca en la que no se encontraba desde 2014.

“En ese riesgo país de más de 800 puntos están contenidos tanto el riesgo político de 2019 como el riesgo financiero propio de unas cuentas nacionales que no garantizan actualmente el repago de la deuda para después del 2019”, dijo el analista Leonardo Guidi, del Grupo Carey.

Otra cuestión importante -a nivel local y global- fue que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) subió nuevamente la tasa de interés que regula el costo del dinero desde 2,25% al 2,5%.

Los mercados reaccionaron de manera negativa a esta decisión y en especial a los argumentos que dio el titular de la Fed, Jerome Powell, respecto a que el próximo año tiene previsto volver a ajustar la tasa en al menos dos oportunidades más, con lo que podría cerrar el 2019 en el 3%.

Este escenario representa un vertiginoso declive para la Argentina y un indicador de esto es la suba del riesgo país debido que la emisión de deuda en dólares es alta. Lo concreto es que el costo del endeudamiento de la Argentina se va encareciendo con cada suba de tasas de la Fed y los inversores ponen sobre la mesa la posibilidad de un default a futuro si no mejora la productividad del país y continúa la fuerte dependencia del financiamiento externo.

En la Bolsa, en tanto, las acciones del sector financiero fueron las más golpeadas del día: Supervielle se hundió un 5,6%; Banco Francés, un 5,3%; Galicia, un 4,2%; y Banco Macro, un 3,3%.

Durante la última semana, el índice de bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercados de Capitales (Iamc) registró una caída de 2.46%, en la que las mayores bajas correspondieron al cupón en peso atado al PBI (-7,85%) y el discount en dólares bajo ley de Nueva York (-5,43%), entre otros.

En el plano bursátil, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York acumularon durante la semana fuertes bajas que al sumar lo que va de diciembre, en algunos casos, los rojos superan el -16%, como es el caso del Banco Macro.