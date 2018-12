La gobernadora fueguina Rosana Bertone reveló que sufrió abuso en la infancia

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, reconoció que el “abuso sexual intrafamiliar” que sufrió en su infancia le “arruinó la vida” y ante la seguidilla de confesiones de personalidades que revelaron situaciones de acosos o ataques sexuales dijo que está “bien que se sepa, que las mujeres cuenten su experiencia, más de allá de si decidieron o no realizar una denuncia judicial”.

“Siempre alguien piensa si los hechos habrán sido tan así o uno mismo se siente culpable pensando si a lo mejor provocó una situación en el otro. Es absurdo y terrible, pero sucede. El descreimiento es inherente a las denuncias de abuso”, advirtió Bertone.

Si bien la mandataria ya había hecho referencia a su propio caso de manera aislada, en 2015, en este reportaje aceptó por primera vez dar detalles de cómo esa experiencia influyó en su vida y todavía tiene efecto, en su vida política y personal.

“Sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo hasta con mi propia familia porque pensé que no me iban a creer. Sólo pude superarlo por la intervención de mi abuelo materno, a quien sí pude contarle porque me unía con él una relación muy especial”, indicó la gobernadora fueguina.