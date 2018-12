La premier británica dijo que no se discute la soberanía de Malvinas

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, afirmó ayer -en un mensaje de Navidad dirigido a los habitantes de las Islas Malvinas- que el tema de la soberanía “no está en debate” y aclaró que en las conversaciones que mantuvo con Mauricio Macri este año se centraron “no solo en aquello que nos separa, sino también en lo que podemos alcanzar juntos”.

“Si bien la relación entre nuestros gobiernos está cambiando, les puedo asegurar que algo nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Islas Falkland (nombre que el Reino Unido da a las Malvinas). No es un tema que está en debate”, dijo May en el mensaje.

La primera ministra señaló que en el encuentro que mantuvo con el presidente Macri en Buenos Aires -durante la realización de la Cumbre del G20- “fue un placer centrarnos no solo en aquello que nos separa, sino también en lo que podemos alcanzar juntos”.

En ese encuentro, que mantuvieron el 30 de noviembre en Costa Salguero, Macri y May se comprometieron a fortalecer el vínculo comercial y la inversión entre ambos países, aunque sin hablar específicamente sobre la soberanía en las islas.

A propósito de la visita de May a Buenos Aires, Macri destacó el “diálogo constructivo” recuperado con el Reino Unido y dijo que en la reunión que mantuvieron en el marco del G20 “nadie resignó el reclamo” de soberanía sobre Malvinas, pese a que ese tema no haya estado en la conversación.

En ese mismo sentido, la semana pasada, la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, María Teresa Kralikas, afirmó que que “de la única manera que podremos sentarnos a hablar de soberanía” con el Reino Unido es “siendo cada vez más amigos”.

Pero May fue tajante en su mensaje a los isleños: “En tanto ustedes tengan el deseo con derecho de ser parte de la familia del Reino Unido, nosotros hemos de defender ese derecho, y como tal permanecerán como parte valiosa de nuestra familia”, les dijo.