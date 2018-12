D’Elía quedó a un paso de prisión

El dirigente político Luis D’Elía quedó más cerca de ir a la cárcel porque la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó ayer un recurso extraordinario en la causa por la que fue condenado por la toma de una comisaría en La Boca de 2004 aunque por ahora no irá detenido, informaron fuentes judiciales.

Ante la posibilidad de que se efectivice su condena a tres años y nueve meses de cárcel, la defensa del ex funcionario kirchnerista hizo un planteo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para que sea beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud.

La sala III de la Casación rechazó el recurso con el que D’Elía pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia por lo que quedó firme la condena en su contra y ahora deberá ser el TOF 6 si ordena su detención.

La defensa de D’Elía, a cargo del abogado Adrián Albor, podrá presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia pero se trata de un recurso que no tiene efecto suspensivo sobre la pena.