Odebrecht: piden juicio para Julio De Vido

El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio oral y público del caso en el que el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue procesado por beneficiar a la firma brasileña Odebrecht, con la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

El fiscal presentó su requerimiento de elevación a juicio ante el juez federal Daniel Rafecas en el marco de la causa por la que también se encuentran procesados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, y los ex subsecretarios Bautista Marche Marcheschi (Energía Eléctrica) y Cristina Folgar (Combustibles).

“Durante el proceso de proyección, aprobación y contratación de la obra pública ‘Ampliación Gasoductos TGN y TGS obras 2006-2008’, financiado en el marco del plan ‘fideicomiso gas’, existió un desvío de la voluntad negociar por parte de los funcionarios que representaron a la administración pública”, sostuvo el fiscal Delgado en un escrito de 19 páginas.

Delgado sostuvo que los ex funcionarios kirchneristas acusados intervinieron en las negociaciones “en aras de beneficiar los intereses particulares” de Odebrecht.