La Corte falló a favor de los jubilados de Anses

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer que para el cobro retroactivo de haberes jubilatorios se debe aplicar un índice de cálculo que arroja resultados superiores a los que emplea actualmente la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y declaró inconstitucional el que utiliza el organismo para actualizar las jubilaciones. La oposición celebró el fallo.

Además estableció que, hasta que el Congreso dicte la ley, la actualización se hará por el índice salarial de la construcción Isbic, ratificando en tal sentido lo que había resuelto el fuero federal de la Seguridad Social.

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte hizo lugar a la demanda de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la Ley de Reparación Histórica.

Antes de la Reparación, Anses aplicaba para la movilidad jubilatoria el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) pero luego el organismo comenzó a utilizar el indicador denominado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

El fallo por la mayoría, fue suscripto por los ministros Elena Highton (quien lo hizo con fundamentos propios), Juan Carlos Maqueda, Horacio Lorenzetti y Horacio Rossati, mientras que el presidente, Carlos Rosenkrantz, lo hizo a favor de la Anses.

El fallo de la Corte declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de Anses y de la Secretaría de Seguridad Social que cambiaban el índice Isbic por la variación del Ripte.

En disidencia, el presidente de la Corte, Rosenkrantz, advirtió que los reparos contra la el índice Ripte para medir las variaciones “no pueden ser atendidos porque no se ha acreditado -ni denunciado- la existencia de errores en la confección del indicador”.

Rosenkrantz advirtió que la Corte no debe sustituir al Congreso Nacional y advirtió, en su fallo en disidencia, que el Tribunal “se encuentra constitucionalmente imposibilitado de elegir a su discreción qué índice (Isbic, Ripte o cualquier otro) es aplicable”.

El fallo por la mayoría toma las consideraciones del “caso Elliff” en el cual la Corte se pronunció por la aplicación del Isbic. En tal sentido, señaló que “el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos de la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad”.

En el caso que ahora sienta un precedente, Blanco sostuvo que el congelamiento de una parte de los salarios percibidos y el cómputo de los devengados con posterioridad según sus montos nominales, sin incluir las variaciones habidas hasta el momento de adquisición de su derecho, deterioraban “significativamente” su jubilación.