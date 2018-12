Tic’s: cierre del año con 2.600 empleos sin cubrir

La industria de tecnología y comunicaciones (TIC) cerrará el 2018 con unos 2.600 empleos sin cubrir en la Argentina, de acuerdo con las estimaciones difundidas hoy por una consultora privada.

En el estudio se especificó que la demanda de profesionales de parte de las empresas fue por 11.800 puestos, contra una oferta de 9.200 trabajadores.

Esta brecha entre oferta y demanda resultó 475% inferior a la verificada en el 2008, cuando se contabilizaron 12.400 posiciones sin cubrir.

El total del capital humano en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la Argentina será de 433.000 posiciones a fines de 2018, según proyecciones del reporte “Escenario del Capital Humano de TI en Argentina” desarrollado para ComIT (Comunidad IT) por Prince Consulting.

El estudio precisó que el capital humano TIC representará este año el 2,1% de la población económicamente activa (PEA), estimada por el Banco Mundial en 19,9 millones.

El segmento de Software y Servicios Informáticos tiene el 88,5% de los puestos TIC no cubiertos por las empresas en este año.

En 2018, las posiciones no cubiertas por las empresas en software y servicios informáticos fueron 2.300.