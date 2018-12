Macri no irá a la asunción, pero se reunirá en enero con Bolsonaro

El presidente Mauricio Macri dialogó ayer con el flamante presidente brasileño Jair Bolsonaro y acordaron reunirse el 16 de enero en Brasilia para “trabajar juntos en esta nueva etapa”.

Así lo informó el primer mandatario en Twitter esta tarde, tras el llamado telefónico que mantuvo con el líder del principal socio comercial de la Argentina.

Macri, que ayer mantuvo su agenda oficial desde la Residencia de Olivos, no tiene previsto asistir a la asunción presidencial de Bolsonaro, el 1 de enero, y en su representación irá el canciller Jorge Faurie, dijeron fuentes gubernamentales.

Tras el triunfo en el balotaje del derechista frente al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que contaba con la bendición del ex mandatario Inácio “Lula” Da Silva, Macri lo había felicitado también a través de sus redes sociales.

“Felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo en Brasil. Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros”, sostuvo Macri en octubre.

La Cancillería también había saludado formalmente al nuevo mandatario de Brasil a través de un comunicado oficial que destacaba “los fuertes lazos históricos de amistad y cooperación que unen a los dos países y hacen de Brasil un socio estratégico indiscutible de la Argentina”.

Vale señalar, el canciller Jorge Faurie, afirmó que “la visión que tiene Jair Bolsonaro -presidente electo de Brasil- resulta coincidente con la de Mauricio Macri”, luego del encuentro que mantuvo en Brasilia con el futuro canciller del ex militar que asumirá el 1 de enero próximo, el embajador Ernesto Fraga Araújo.

“El gobierno de Bolsonaro pretende valorizar mucho la relación con Washington. Y justamente es lo que ha hecho la Argentina con el presidente Macri, que ha establecido un fuerte diálogo con Donald Trump”, había contado Faurie en una entrevista del 7 de diciembre pasado.

Sin embargo, su antecesora en el cargo, Susana Malcorra, afirmó estar “preocupada” por cómo se traducirán en políticas de gobierno los mensajes vinculados al Mercosur de Jair Bolsonaro.