El dólar volvió a subir y cerró en $38,80

El dólar retomó hoy la tendencia alcista y cerró a $38,80 para la venta en una jornada en la cual creció la cantidad de operaciones concretadas en la city porteña.

La divisa finalizó a $36,85 para la punta compradora y a $38,80 para la vendedora, según un promedio realizado por el Banco Central.

En los mostradores de Banco Nación, el billete cotizó a $38,70; mientras el precio más elevado fue expuesto en las pizarras de Banco Galicia a $39. Por su parte, el dólar mayorista sumó 24 centavos hasta los $37,83.

El volumen negociado en el segmento de contado creció y llegó a US$ 736,396 millones.En tanto, las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.920 millones, al aumentar US$ 35 millones.