El hermano del presidente fue a Tribunales y negó haber pagado coimas

Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, se presentó hoy en los Tribunales de Comodoro Py y negó las acusaciones sobre presuntos pagos de sobornos para acceder a contratos en corredores viales.

A través de un escrito que entregó en el Juzgado de Claudio Bonadio, el hermano del primer mandatario explicó que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol, ya que su participación accionaria no era mayoritaria.

"Yo nunca en mi vida pagué una coima", dijo a Radio Mitre antes de retirarse de los tribunales federales de Retiro y, consultado sobre si su padre Franco lo había hecho, respondió: "Pregúntele a él".​

Gianfranco Macri fue citado a raíz de sospechas de pagos ilegales de la firma Autopistal del Sol para la concesión del corredor Acceso Norte, pero también con la empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A por el corredor Oeste, entre los años 2003 y 2007.

"Soy accionista de Socma Americana SA, sociedad fundada por mi padre Franco Macri hace varias décadas y comandada por él hasta su retiro de la empresa hasta en el año 2009. Hasta ese entonces, yo desarrollé la mayor parte de mis actividades empresariales y laborales fuera del ámbito de Socma y sus empresas", sostuvo el hermano del Presidente en su escrito.

Gianfranco Macri señaló que el 1 de junio de 2001 Sideco se desprendió de su paquete accionario y vendió a la firma Aurea Concesiones e Infraestructura S.A. el 23.33 por ciento de las acciones, mientras que el 10 por ciento restante lo colocó en un Fideicomiso.

Según explicó, ello se debió a una cláusula del contrato "que imponía para todos los accionistas la obligación de transferir de manera irrevocable el dominio de ese porcentaje de acciones de cada uno con la finalidad de cotizar el 30 por ciento de las acciones de la sociedad en el mercado bursátil".

Por eso, el hermano de Macri se desvinculó de la acusación al remarcar que a partir de junio de 2001 "Sideco no tuvo entonces injerencia en la administración ni en las decisiones sociales de Ausol"."Tanto es así que no designó directores y no asistió siquiera a ninguna de las asambleas de accionistas", agregó.



Con relación a autopistas del Oeste, Gianfranco Macri indicó que "el grupo Socma ni nadie de la familia Macri a título personal tuvo jamás ninguna relación tanto económica como societaria con esa empresa".

Gianfranco Macri había pedido la postergación de su indagatoria por encontrarse en el exterior, aunque el planteo le fue rechazado: llegó del exterior cerca de las 7.30 y se dirigió directamente a Comodoro Py para prestar declaración, trámite que se extendió por poca más de una hora.