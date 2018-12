Pidieron suspender la indagatoria a Franco Macri

Los abogados del empresario Franco Macri pidieron hoy al juez federal Claudio Bonadio suspender la citación a declaración indagatoria del padre del presidente Mauricio Macri por cuestiones de salud y postergar la de su hermano, Gianfranco, porque se encuentra fuera del país y no llegaría a presentarse hoy.

Las presentaciones se concretaron en los tribunales federales de Retiro por parte del abogado Ricardo Rosental y ahora Bonadio tendrá que resolver si las acepta, explicaron fuentes judiciales.

Ambos fueron citados a declaración indagatoria para hoy desde las 9 en un tramo de la investigación abierta a raíz de los cuadernos de la corrupción del kirchnerismo vinculado al supuesto pago de sobornos por parte de concesionarias de peajes, en este caso particular, Autopistas del Sol.

En el caso de Franco Macri el juez evaluará si envía peritos del Cuerpo Médico Forense para una evaluación de salud debido a que tiene 88 años y según su defensa “no está” en condiciones de afrontar el trámite judicial.

Sobre Gianfranco Macri, se informó que está en el exterior y regresa hoy pero no llegaría al horario fijado para el trámite.

El juez Bonadio especificó en su resolución que los Macri deberán responder por dos concesiones viales.

En esta parte de la investigación, el magistrado se concentra en los contratos que debía controlar el Occovi (Organo de Control de Concesiones Viales) a cargo de Claudio Uberti. El ex funcionario kirchnerista admitió que se pagaron coimas que iniciaron con una suma mensual de 150.000 dólares, y que se establecía un monto a pagar en función de los contratos.

Para dilucidar cómo funcionaba esa maquinaria, Bonadio decidió llamar a indagatoria a las empresas responsables de seis corredores viales: algunos fueron mencionados por Uberti pero en otros casos, como el de la familia presidencial, no hay referencias directas.

Aunque esta citación causó sorpresa en la Casa Rosada y en la familia de Mauricio Macri, no es la primera vez que el entorno personal del presidente queda involucrado en este expediente, en el que Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales a empresas contratistas del Estado.

Angelo Calcaterra, primo de Macri, está procesado como miembro de la asociación ilícita y quedó involucrado a través de su entonces empresa Iecsa SA, que admitió el pago de sobornos al gobierno kirchnerista.

Ahora, la Justicia avanzó sobre el padre y el hermano del Jefe de Estado. La citación responde a “los montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi (Organo de Control de Concesiones Viales) y aportados por los titulares de las concesiones viales”, indica la resolución del magistrado.