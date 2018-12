“Seguiré defendiendo mi inocencia”, dijo Boudou al quedar libre

El ex vicepresidente Amado Boudou salió del penal de Ezeiza tras ser excarcelado por el Tribunal Oral Federal 4 y aseguró que seguirá “defendiendo” su “inocencia”.

“Voy a seguir defendiendo mi inocencia. Es un fallo de 400 páginas donde han tratado de escribir lo ‘inescribible’”, subrayó Boudou en declaraciones a la prensa al salir de la cárcel.

La utilización de la tobillera electrónica, que le será colocada a Amado Boudou cuando hoy sea excarcelado para cumplir arresto domiciliario por la causa Ciccone, consiste en un mecanismo que permite supervisar ubicación y desplazamiento de las personas procesadas y/o condenadas, explicaron a Télam fuentes del Ministerio de Justicia.

Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente, quien deberá usar la tobillera electrónica (también llamada pulsera electrónica de monitoreo), tras haber sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, fallo apelado que aún no está firme.

En tanto, el mecanismo que utilizará en su arresto domiciliario será controlado -como sucede en todos los casos de aplicación de la tobillera- por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapbve), dependiente de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la comunidad académica.

Asimismo, la Dapbve tiene como responsabilidad primaria promover el acceso a los derechos de las personas que cumplen este tipo de arresto, brindando acompañamiento psicosocial a través de un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos y trabajadores sociales. El equipo se encarga de contribuir a la progresividad de la pena mediante el desarrollo de capacidades personales, entre otras.