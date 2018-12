Fariña volvió a ligar a Lázaro Báez con Kirchner

El arrepentido Leonardo Fariña afirmó que para él la empresa Austral Construcciones era “básicamente Lázaro y él”, al aludir al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y que el lavado de dinero comenzó diez días después de su muerte por orden del ahora preso empresario Lázaro Báez.

“El proceso de canalización de fondos del que me tocó participar y que me tiene imputado en esta causa empieza después de la muerte del señor Kirchner, una semana o diez días después, como todos saben el 27 de octubre (de 2010) murió el señor Kirchner, lo cual a mí me planteó un interrogante porque esta empresa eran básicamente Lázaro y él”, declaró ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio oral por lavado de dinero.

El actual imputado colaborador -sujeto al programa de protección de testigos e imputados- dijo que “con la muerte, pensé que mi trabajo en Austral iba a mermar, cosa que no pasó”.

“Le mando mail a Martín (Martín Báez, el mayor de los cuatro hijos de Báez) con condolencias para que se las pase al padre y a los días me cita a una reunión y me dice de empezar con el proceso de expatriación de fondos, eso fue diez días después de la muerte del señor Kirchner”.

“Me consta personalmente la salida de entre 25 y 30 millones de dólares sólo en el mes de enero de 2011”, como parte de las maniobras de lavado de activos que ahora se juzgan, aseguró ante el tribunal que lo juzga junto a Báez y los cuatro hijos del empresario, entre otros acusados.

Además, sostuvo que la Austral Construcciones, propiedad de Báez, tenía como “ingreso principal” la obra pública con una escala de costos y un endeudamiento “muy alto”.