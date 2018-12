El ARA San Juan no estaba en condiciones de navegar solo

El ex jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, dijo que sus subordinados le ocultaron información sobre lo que ocurrió con el hundimiento del submarino ARA San Juan y además, señaló que la nave no estaba en condiciones de navegar sola a tanta distancia de la costa.

Ante la Comisión Bicameral encargada del esclarecimiento institucional, Srur afirmó que los primeros días no le informaron que había entrado agua de mar al submarino y que se había producido un incendio. “Minimizaron la situación. Me dijeron que sólo se había perdido la comunicación con el submarino”, señaló.

El ex jefe de la Armada responsabilizó por esa situación al ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, Luis López Mazzeo, quien estaba en Buenos Aires -lejos de su puesto de trabajo operativo- cuando ocurrió el accidente, sin autorización del entonces jefe de la Armada.

“Además, de ahí se fue para Chaco, en lugar de retornar. López Mazzeo hizo esos viajes sin autorización y cometió un error, porque yo estaba en Uruguay recibiendo una distinción”, sostuvo Srur.