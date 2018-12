Macri celebró un nuevo aniversario de la democracia

Al cumplirse 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, que puso fin a 7 años de dictadura militar, Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a un grupo de alumnos de escuelas primarias de la zona y, en medio de un distendido diálogo, dejó un fuerte mensaje político.

“Convivir en democracia es entender que estás en un sistema en el que se puede debatir, expresar tus ideas. Pero después hay una mayoría que decide y la minoría tiene que aceptar lo que la mayoría decidió. Porque no se puede, como minoría, creer que uno tiene más derechos que los han votado en mayoría. Es un ejercicio que cuesta. Pero así es como elegimos vivir, así es como creemos que es la mejor forma de sumarnos, respetándonos”, sostuvo.

Macri resaltó en varias oportunidades que “democracia es aceptar vivir respetando al otro” y dijo que “da un montón de derechos y también genera mayores obligaciones, que tienen que ver con que el de al lado tiene los mismos derechos que vos, es decir, que vos no podés hacer cualquier cosa”.

“Uno como Presidente no le puede decir a los periodistas que opinen lo que uno piensa. Los periodistas opinan libremente. O uno no le puede decir al juez qué es lo que tiene que decidir”, ejemplificó.

Al recordar el regreso de la democracia, el presidente Macri analizó que “son 35 años que venimos votando libremente, expresándonos libremente, decidiendo”, aunque admitió que “en términos de desarrollo, de reducción de la pobreza, de crecimiento, no nos ha ido bien”.