Para Massot “la Argentina necesita alianzas para gobernar”

El jefe del bloque de diputados del Pro, Nicolás Massot, dijo que “la Argentina necesita alianzas para gobernar” porque las reformas estructurales que exige el país “requieren mayorías amplias”, y se mostró partidario de obtenerlas “con la política” si no se logran “en las urnas”.

“La Argentina no saldrá adelante si estamos solos. Las reformas estructurales que exige el país requiere mayorías amplias. No hemos logrado en las urnas esas mayorías y creemos que sí las podemos obtener con la política”, señaló en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.

Massot proyectó unos comicios “reñidos” para 2019 y apuntó a la necesidad de que Cambiemos “conserve su número” en la Cámara de Diputados ya que admitió que corren “riesgo” de “perder diputados”.

“El interrogante no es si necesitamos alianzas para ganar una elección, la cuestión es que la Argentina necesita alianzas para gobernar, para que no nos pase lo que nos sucede ahora, que terminamos el primer mandato con un importante saldo pendiente y sin poder cumplir con todas las reformas estructurales”, evaluó.

En cuanto al peronismo y su intención de reunificación dijo que valoraba mucho la “autocrítica” de sus dirigentes ahora agrupados en Alternativa Argentina y que creía que “han aprendido de sus errores”.

Pero, respecto del kirchnerismo criticó que “no hace ninguna autocrítica” sino por el contrario, “su única propuesta es volver al modelo cerrado al mundo, totalitario en libertades públicas y privadas e intervencionista de la economía”.

En este marco, consideró que “no es tarde para acordar con el peronismo” y que Cambiemos “debería recuperar su ontología de coalición plural y diversa, como en 2015, y extender sus fronteras más allá”.

“¿Si es tarde para acordar con el peronismo? Sería tarde si vemos que se patentiza el regreso de este modelo que los argentinos rechazaron en 2015”, apuntó.

Se refirió a sus socios en Cambiemos, como la diputada de Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, y el radicalismo.

“Ya no hay más margen para este tipo de problemas en Cambiemos”, dijo Massot al referirse al papel de Carrió. Puntualizó que la diputada “desautoriza” a sus diputados y funcionarios en el gobierno y que “lo que preocupa” es “la disociación entre lo que uno acuerda y trabaja con los dirigentes de la Coalición Cívica y lo que termina siendo su posición final por la intervención de Carrió”.

Reconoció que en muchos de sus planteos, Carrió “mostró tener razón”, pero apuntó a “las formas” que, dijo, hacen que “no haya interlocución posible” y plantea la necesidad de “reconstruir el vínculo”.

Al radicalismo le reconoció su aporte “a partir de la experiencia parlamentaria de sus dirigentes”.