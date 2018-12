Salarios pagarán Ganancias desde $38.300 en 2019

El Gobierno subirá el mínimo no imponible y las correspondientes escalas del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios en un 28,29%. Así se determina a partir del índice que publicó la Secretaría de Trabajo, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) correspondiente a octubre. Y de ese modo, un trabajador soltero sin hijos comenzará a pagar Impuesto a las Ganancias a partir de los $38.301,86 en mano.

El incremento del Mínimo No Imponible (MNI) y de las escalas del gravamen se ubica entonces 17 puntos por debajo de la inflación anualizada, la cual fue de 45,9% en octubre pasado respecto de igual período de hace un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El efecto del retraso de las escalas respecto de la inflación, es que más rápidamente los contribuyentes pasan a ubicarse en niveles más altos y pagar más. Cuando en 2019 se reabran las paritarias, la lógica es que los sindicatos tratarán de recuperar poder de compra. Los salarios tenderán a llegar lo más posible al nivel de inflación, mientras que el MNI y las escalas quedarán congeladas en octubre del 2018. El nuevo MNI para un trabajador casado sin hijos pasará a ser de $44.458,32 (hoy es de $34.654,54) y para un casado con dos hijos de $50.677,77 (hoy es $39.494,71).

El tributarista Ezequiel Pasarelli recordó que el Gobierno “prometía eliminar el impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia, atento a que el sueldo no es ganancia”.

“Lamentablemente, esto no ocurrió. No sólo ello, sino que, en estos 3 años, son aún más los trabajadores que pagan, de los que pagaban, en números finos unas 700.000 personas más”, indicó.