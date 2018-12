Torturas en Malvinas: piden que sean delitos de lesa humanidad

El ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, denunciante en la causa que investiga las torturas a soldados argentinos en la guerra de Malvinas, consideró “importante” la indagatoria a 18 militares denunciados y reiteró que los hechos deberían ser tipificados como “crímenes de lesa humanidad”.

“Los soldados argentinos reclaman verdad y justicia”, remarcó Vassel y señaló que “este avance se concreta tras 11 años de iniciada la causa”, que tiene como querellante al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).

El dirigente se refirió así a la disposición del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, que llamó a declaración indagatoria a 18 militares denunciados en la causa que investiga torturas en perjuicio de los soldados conscriptos.

Vassel inició la investigación a partir del testimonio de 23 ex soldados correntinos, a los que luego se sumaron otros de diversos puntos del país y luego efectivizó la denuncia en su rol de secretario de Derechos Humanos de Corrientes, que dio origen a la causa en 2007.

Sobre los testimonios, que serían más de 200, el ex secretario de Derechos Humanos expresó a Télam que relatan “estaqueamientos, vejámenes, personas enterradas en el suelo, o estaqueadas incluso en cañoneo enemigo, imposibilitados de correr”.

El juez Calvete citó a indagatoria a 18 militares denunciados en la causa.

De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados darán explicaciones ante la Justicia Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra de Malvinas.

Vale señalar que el magistrado hizo lugar a una solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.