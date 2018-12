Suspendieron la ayuda económica a la familia de Santiago Maldonado

La familia de Santiago Maldonado ya no percibirá una ayuda económica por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, que la había incluido dentro del programa que estipula la ley de Derechos y Garantías a las Víctimas de Delitos.

El 29 de noviembre, el juez federal Gustavo Lleral dejó establecido en un fallo que el artesano murió ahogado y no fue víctima de una desaparición forzada por parte de agentes de seguridad del Estado, y con este elemento el ministerio suspendió definitivamente la asistencia.

A lo largo de un año y tres meses, los Maldonado recibieron 1,5 millón de pesos. El dinero fue utilizado en viáticos, compra de tickets de avión y alojamiento en hoteles en Buenos Aires y Esquel.

“La familia no recibía un monto fijo sino que ellos nos iban informando de los gastos que tenían previstos. Por ejemplo, si necesitaban un pasaje de avión”, explicó Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia.