Pidieron la detención de Rocca y Juan Abal Medina

Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo pidieron ayer que se dicte la prisión preventiva al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, entre otros, en la causa por los cuadernos de la corrupción, al apelar ante la Cámara Federal la decisión de procesarlos pero dejarlos en libertad tomada por el juez del caso, Claudio Bonadio.

“Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”, sostuvieron los fiscales en el dictamen que será analizado por la sala I de la Cámara Federal para decidir si hace lugar o no al pedido.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi intervendrán para resolver si confirman o no los procesamientos dictados por Bonadio y eso incluye la decisión de dejar en libertad o dictar prisión preventiva en cada caso.

Por eso, los fiscales pidieron al Tribunal de Apelaciones que confirme los procesamientos de Rocca, Abal Medina y los demás acusados, entre ellos, el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario -ahora con licencia- Alberto Padoan, Hugo Martín Larraburu, y Rubén Aranda, pero que les dicte la prisión preventiva.

Los fiscales reclamaron esa decisión “sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos”.

Los roles de los acusados “adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades de quienes decidieron participar”, agregaron los fiscales.

La fiscalía aludió a un “pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios”, de cuyos “beneficios muchos de ellos se valieron o usufructuaron”.

Al conocerse el requerimiento de los fiscales ante la Cámara, fuentes de la empresa Techint informaron que “se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo del doctor Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Rocca, Abal Medina, Padoan, Larraburu (ex secretario del ex jefe de Gabinete) y Aranda fueron procesados como supuestos miembros de la asociación ilícita que montó una estructura ilegal de recaudación entre empresarios beneficiarios de obra pública.

Respaldo empresarial

Las empresas Tenaris y Ternium, de las cuales Paolo Rocca es presidente, expresaron su postura ayer respecto al pedido de dos fiscales de solicitar su prisión preventiva al indicar que esta determinación del Ministerio Público “no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato” a la vez que afirmaron que “la prisión preventiva sólo puede ser dispuesta por un tribunal competente”.