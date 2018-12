Ordenan definir la situación de Máximo Kirchner en la Justicia

La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Claudio Bonadio resolver si el diputado nacional Máximo Kirchner forma parte de la asociación ilícita que se investiga en la causa denominada como “los cuadernos de la corrupción del kirchnerismo”, y, además, rechazó liberar al ex subsecretario de Control y Coordinación del ex Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

En lo referido al hijo de la ex presidenta Cristina Fernández, el Tribunal de Apelaciones resolvió que Bonadio es quien tiene que definir si lo procesa, le dicta la falta de mérito o lo sobresee por el delito de asociación ilícita, al igual que a otros referentes de la agrupación La Cámpora, indagados junto con él en la causa, informaron fuentes judiciales.

Luego de indagar al diputado y a los demás implicados, Bonadio envió la parte de la investigación referida al financiamiento de la política y a quienes recibían este dinero a otro juzgado por entender que no formaba parte del hecho principal.