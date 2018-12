Cuadernos: comenzó la semana de indagatorias

Inició la semana con más de 50 indagatorias en el juzgado de Claudio Bonadio, en el marco de dos nuevos tramos en la causa denominada “cuadernos de la corrupción K”. En esta oportunidad, el magistrado investigará los diferentes sistemas de recaudación que habrían funcionado en el rubro transporte, uno por los subsidios en el área ferroviaria y otra por los subsidios al gasoil entregados a empresarios de colectivos entre 2003 y 2014.

Entre los convocados a indagatorias están el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ya procesado en la causa de los cuadernos, pero también los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, condenados y detenidos por la tragedia de Once.

También fueron llamados a declarar como sospechosos varios empresarios ya procesados por Bonadio, como Aldo Roggio o Gabriel Romero, que confesaron como arrepentidos detalles de los pagos que hicieron a funcionarios del gobierno kirchnerista.

Por los subsidios en los trenes convocaron a Sergio Taselli, a Aldo Roggio y Gabriel Romero, que declararon como arrepentidos y ya quedaron señalados como miembros de la asociación ilícita. También esta citado Julio Forastieri, directivo de la empresa dueña de las acciones de trenes metropolitanos.

En tanto, unos 40 empresarios del rubro de colectivos también desfilarán entre hoy y el jueves por el juzgado por los subsidios al gasoil.

En el cronograma de Bonadio, las indagatorias terminarán el jueves próximo, con las indagatorias de De Vido, Schiavi y Jaime. Los tres fueron citados como sospechosos por los subsidios ferroviarios y a colectivos.