Oficializaron el aumento de la mínima a los jubilados que pasa a ser de $9.309

El Gobierno nacional oficializó ayer el aumento en los haberes mínimos de jubilados y jubiladas nacionales. El monto pasa a ser de $9.309.

Por la aplicación el aumento de 7,78% previsto para diciembre por la ley vigente, la jubilación mínima desde este mes será de $9309,10, tal cual quedó confirmado en el Boletín Oficial. En tanto que el haber máximo pasó a $68.200. Ambos valores son previos al descuento de Pami.

Cabe recordar que la movilidad jubilatoria está compuesta en un 70% por las variaciones del Nivel General del Indice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), en conformidad con el Anexo de dicha Ley, que se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. Las jubilaciones y asignaciones, que van atadas a esos haberes, acumularon en el año un incremento del 28,8%, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista. Sin embargo, al calcularlo con la comparación interanual, la pérdida es menor.

En 2017 habían acumulado una mejora del 28%, contra un aumento de precios promedio del 24,8%.

La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millón de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (Puam), 4 millones de Asignación Universal por Hijo (AUH) y más de 5 millones de asignaciones familiares. Además, fijó las modificaciones a los topes máximos y mínimos a utilizar para el cálculo de aportes y contribuciones patronales, y que a partir de las declaraciones juradas de diciembre de 2018 serán de $3.237,98 y $105.233,32, respectivamente.

También determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) en $4.397,97 y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) en $7.447,28.

Por otra parte, Anses también emitió la Resolución 243/2018, donde indicó que “el valor de la movilidad correspondiente a diciembre es de 7,78%”. En cuanto a la posibilidad de un bono para jubilados y pensionados, el presidente Mauricio Macri volvió a descartar que la Anses vaya a pagarles un bono de un de fin de año y argumentó que existen “limitaciones presupuestarias”. El mandatario fue consultado sobre las decisiones oficiales de no abonar una suma extra a los jubilados, y de no incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

“Ambos casos siempre son prioridad, tantos las leyes como nuestros jubilados. Pero en ambos casos tenemos limitaciones”, dijo Macri.