Violencia en el fútbol: semana clave en Diputados

La Cámara de Diputados sesionará esta semana con vistas a convertir en ley la reforma del impuesto de Bienes Personales y aprobar los proyectos sobre tributos a cooperativas y contra la violencia en el fútbol.

Fuentes parlamentarias precisaron que si bien se espera que mañana llegue el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias con el temario específico, la intención del oficialismo es citar cuanto antes, el martes o miércoles, a las comisiones para emitir los dictámenes de los proyectos de lucha contra la violencia en el fútbol y de cooperativas.

El Gobierno reactivó la iniciativa para combatir la violencia en el fútbol a raíz de los incidentes que el 24 de noviembre pasado desembocaron en la suspensión del partido final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors, cuyos jugadores fueron agredidos a pedradas cuando llegaban en micro al estadio Monumental.

El cronograma del bloque oficialista Cambiemos apunta a sesionar el miércoles para debatir los proyectos sin mayores disidencias, como ocurrió en comisiones con Bienes Personales.

Para el jueves prevé tratar el paquete de iniciativas que requieren mayor debate, como la referida al financiamiento de los partidos políticos y la que establece aumento de penas para los barrabravas, presentado por el Gobierno. La Cámara de Diputados hará el miércoles la sesión preparatoria, en la que ratificará a sus actuales autoridades, encabezadas por el diputado de Cambiemos Emilio Monzó, quien concluirá cuatro años de gestión, pero que ya confirmó su decisión de no postularse para renovar su mandato en 2019.

En ese plenario, convocado para las 14, y que se estima será breve para dar paso a la sesión formal, serán reelegidos el peronista José Luis Gioja, como vicepresidente primero; el radical Luis Petri, como vice segundo, y el legislador de Argentina Federal, el ex vicegobernador de Córdoba Martín Llaryora, en la vicepresidencia tercera del cuerpo.

Las fuentes adelantaron que en la sesión del miércoles se tratarían la autorización para ejercicios combinados de las fuerzas armadas, el permiso anual para que el presidente Mauricio Macri pueda viajar al exterior y convenios internacionales.

También se prevé debatir el miércoles el proyecto que modifica el impuesto a los Bienes Personales, devuelto por el Senado, y el que establece la reforma del Código Procesal Penal para formalizar la incorporación de la figura del arrepentido.

En tanto, para el jueves se apunta a que los diputados debatan el proyecto de financiamiento de las campañas electorales, que necesita un respaldo político dado que su aprobación requiere mayoría absoluta (129 de los 257 diputados). En la sesión del jueves, Cambiemos tiene previsto debatir además el proyecto para aumentar las penas a los barrabravas, que ingresó el miércoles pasado y que se basa en una iniciativa presentada hace dos años por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sintonía con la reforma del Código Penal que se pondrá a consideración del Congreso en 2019.

La iniciativa mantiene la propuesta de Bullrich de imponer penas a la reventa de entradas y a la actividad de los "trapitos", y traspasa al Estado el derecho de admisión en los estadios de fútbol, que hoy está en manos de los clubes. En cuanto al tema de las cooperativas, si bien el Senado aprobó un proyecto para bajar el tributo que se incluyó en el presupuesto 2019, la Cámara baja no lo tomará en cuenta porque la Constitución Nacional dispone que las cuestiones impositivas deben comenzar a tratarse en Diputados.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), presentó el jueves pasado un proyecto que establece un impuesto a las cooperativas desde el 2 al 6%.