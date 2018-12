Familiares de tripulantes del ARA San Juan denuncian abandono

Un grupo de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, afirmaron que quieren desalojarlos del hotel donde se encuentran desde el homenaje por el aniversario de la desaparición del submarino. "Que nos manden a nuestras provincias hace muy difícil volver", denuncian.

Un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan que viene del interior y que todavía está en Mar del Plata, teme que los desalojen del hotel que les brinda la obra social de la Armada mientras que les restan trámites por hacer. “No sé dónde está la contención del Estado”, lamentó Yolanda Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros.

La comitiva de familiares arribó a la ciudad costera para el homenaje por el aniversario de la desaparición del submarino. “No sabemos hasta cuándo la obra social nos va a tener", expresó la mujer.

De acuerdo con lo que explicó Mendiola, hay muchos familiares que deben concretar trámites en la ciudad y esperar por certificados, entre otras problemáticas que "no son tenidas en cuenta" desde la obra social.

“Que nos manden a nuestras provincias hace muy difícil volver", argumentó porque "la economía de algunos familiares no está como para solventar viajes”.

También explicó que necesitan quedarse por al menos otros dos meses.

En ese sentido, la madre de Cisneros adelantó que si se quedan sin alojamiento ya tienen pensada una alternativa: "Vamos a acampar frente al hotel y vamos a salir por todos los medios para que nos vean".

De concretarse, no sería la primera vez que un grupo de familiares del submarino recurre a esta modalidad ya que también acamparon en Plaza de Mayo en reclamo para que el Gobierno contratara a una empresa a fin de retomar la búsqueda. De este modo se logró dar con la nave, cuyo hallazgo se confirmó el 17 de noviembre.