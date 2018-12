Vuelo a Malvinas: isleños rechazan que se haga escala en Buenos Aires

Los isleños rechazaron públicamente que Buenos Aires sea una escala en el vuelo desde San Pablo hasta las Islas Malvinas.

"No, absolutamente no. No aceptaríamos Buenos Aires. Preferiríamos no tener vuelos antes que ir a Buenos Aires", dijo uno de los isleños que negoció el vuelo.

El problema para ellos es "el símbolo". "Los argentinos son insistentes con Buenos Aires.

Para ellos es un objetivo político que haya un vuelo que conecte las islas Malvinas con Buenos Aires y no lo haremos", especificó la fuente.

"Déjeme ponerlo de este modo. No es que los argentinos tienen que discutirlo con nosotros. Era una idea que tuve con colegas hace muchos años, que necesitábamos conexiones norte-sur. Entonces solo discutimos con los argentinos porque teníamos que hacerlo. No porque lo queríamos" explicó.

Para este isleño, con amplia vinculación política en las islas y que vivió la guerra, la decisión de donde hacer una escala es comercial. "Pensamos que Córdoba era un lugar idóneo. El gobierno de las islas dijo que no aceptaría Buenos Aires, que había que elegir otro lugar y eligieron Córdoba", sintetizó. Para ellos , "el aeropuerto de Córdoba tiene conectividad con otros destinos de Sudamérica".