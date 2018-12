Ventas minoristas cayeron 15,6% en noviembre y llevan 11 meses en baja

Las ventas minoristas de los comercios Pymes finalizaron noviembre con una caída del 15,6% frente a igual mes del año pasado y acumulan 11 meses consecutivos en baja, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Se trata del descenso más marcado del 2018. En ese contexto, desde Came piden que se relance el Ahora 12 sin interés, tasas diferenciales para las Pymes y que en 2019 el Congreso sancione una reforma laboral que permita bajar la presión de las contribuciones patronales.

“El mercado estuvo con muy bajo movimiento en noviembre y ni siquiera con promociones y cuotas se logró despertar el ánimo de consumo de la gente, que se mantuvo extremadamente cauta”, señaló la confederación en el informe.

Señala que en noviembre el 83,3% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales en sus ventas (76,4% en octubre), que sólo 8,9% crecieron (17,4% en octubre) y el 7,8% se mantuvo sin cambios.

Los descensos más profundos se registraron en la venta minorista de muebles con un declive anual de 23,5% (siempre medidas en cantidades), seguida por Electrodomésticos y Artículos Electrónicos (-21,8%).

“Tenemos muchos stock acumulados”, coinciden en los sectores calzado y textil donde la rotación es fundamental. Empresarios esperan un aumento en diciembre.

No obstante, un canal de venta con mejores resultados en el mes fue el online. Las ventas en esa modalidad descendieron 4,5% frente al mismo mes del año pasado, aunque todavía son pocos los negocios que utilizan esa vía y baja la incidencia en el consumo total.