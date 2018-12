La marcha contra el G20 terminó con 9 detenidos

Las fuerzas que custodian las calles porteñas en el marco del G20 detuvieron a 9 personas en la movilización que concentró organizaciones sociales, políticas y sindicales a lo largo de más de 10 cuadras de la Capital Federal. Entre las columnas las fuerzas de seguridad detectaron más de 30 personas encapuchadas que provocaron disturbios.

Sucedió lo contrario de lo que se acordó con el Gobierno, cuando 30 personas pertenecientes a grupos anarquistas marcharon con las caras tapadas.

Se desplegó un fuerte operativo policial, en el que se contaron unos 2.000 efectivos.

La Policía de la Ciudad les solicitó que abrieran sus mochilas: tenían gran cantidad de bolitas de vidrio, bulones y tornillos, así como gajos de limón para aplicar en los ojos y aliviar los efectos de los gases lacrimógenos provenientes de las fuerzas.

Las consignas de la marcha fueron: “No al G20, abajo el acuerdo Macri-FMI, fuera Trump y demás líderes imperialistas, fuera Bolsonaro, por el no pago de la deuda externa, no al ajuste, la entrega y la represión”.

La movilización partió desde avenida 9 de Julio y avenida San Juan y una parte de ella ya llegó al Congreso de la Nación.

Fueron más de 100 organizaciones sociales entre las que están Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, partidos de izquierda y piqueteros, CTA, Ctep, y otros frentes populares como el Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, JP Evita, Movimiento de los Pueblos, entre otros.

La movilización tuvo una extensión de más de 10 cuadras y se observaron militantes con las caras tapadas, pero ningún palo entre los manifestantes.

Durante la semana, el Gobierno le había solicitado a las organizaciones sociales que la misma transcurra “sin caras tapadas” y “sin elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia”. Sólo para la movilización se destinaron 2.000 policías.

Para garantizar la seguridad de todos los líderes mundiales que participan del encuentro, se dispusieron más de 22 efectivos policiales en varios puntos de la Ciudad.

Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue quien negoció el “acuerdo de paz” con las agrupaciones.

La confluencia Fuera G20-FMI rechazó la presencia de líderes mundiales en Buenos Aires y repudió “el ajuste, el endeudamiento y la represión estatal”, en un documento que fue leído en la Plaza del Congreso, como cierre de la movilización contra el G20.

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, leyó el comunicado que, entre otros conceptos, expresó: “Le decimos no al G20, no a la banca internacional, no a la deuda ni a los líderes imperialistas que participan de esta cumbre. Repudiamos la deuda externa, ilegítima que contrajimos”.