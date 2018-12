Histórico encuentro de la líder británica con el Presidente argentino

Mauricio Macri se reunió con Theresa May y acordaron profundizar la relación comercial entre el Reino Unido y el Mercosur.

Un encuentro que sólo duró 15 minutos, pero que fue calificado como altamente positivo por miembros de ambas delegaciones.

Macri expresó que estaba “muy contento de recibirla” en Buenos Aires y May que, a partir del Brexit, quiere “empezar a hablar en forma independiente con el Mercosur”, es decir, ahora que ya no forma parte de la Unión Europea.

Por el lado argentino participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el canciller Jorge Faurie, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros funcionarios.

Macri y May celebraron el acuerdo Vodafone-Telecom para que ambas compañías puedan trabajar juntas, sobre todo en lo referido al 4G. El Presidente agradeció el apoyo del Reino Unido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y le pidió participación en energía y minería, dos sectores que son claves para la Argentina.

La premier británica agradeció la invitación y destacó las reformas argentinas, además de considerar que “este es un primer encuentro para seguir generando relaciones a futuro”. También agradeció el nuevo vuelo mensual entre Córdoba-Malvinas vía Latam y se expresó a favor de organizar otro seminario de lucha contra la corrupción, como el que ya se realizó en Londres.

En la declaración que dio a conocer el gobierno británico, se destacó que “los líderes le dieron la bienvenida a una nueva conexión aérea entre Falklands y San Pablo vía Córdoba, algo que demuestra el significativo progreso que se está construyendo en nuestra relación”.

En diálogo con la prensa, Faurie definió la reunión como una “conversación hecha con franqueza en un clima positivo, que marca el nivel de relación que hemos logrado después de tres años de gobierno”.