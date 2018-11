Elaskar volvió a implicar a los Báez

El financista Federico Elaskar declaró ayer que, tanto el arrepentido Leonardo Fariña como el detenido contador Daniel Perez Gadín, le dijeron que actuaban por cuenta de Lázaro Báez y que el dinero para comprar su financiera SGI provenía de ese grupo empresario.

“Con dinero del grupo Báez”, refirió Elaskar que le respondió Fariña cuando le preguntó de quién eran los fondos con que le ofrecía comprarle la mitad de su financiera SGI en Puerto Madero, en el 2011.

Elaskar continuó la declaración indagatoria que había empezado a brindar el miércoles último ante el Tribunal Oral Federal 4, que lo juzga por lavado de activos junto al detenido Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados, en la llamada causa de "la ruta del dinero K".

En el 2011, los Báez "no tenían ningún problema para operar que yo supiera", dijo.

Elaskar sostuvo que conoció a Fariña cuando se le ofreció esa operación por intermedio de su amigo Matías Molinari, y que luego también hubo "malestar" porque no se le decía a "nombre de quién iban a poner las acciones".

"Un día me llama y me dice que va a venir un contador del grupo Báez para poner todo en orden, el traspaso de acciones compradas y que seguían en cabeza mía. Yo era un tipo honesto. Fariña me llama y a los diez minutos me llama Perez Gadín, el llamado fue ya atemorizante”, explicó.