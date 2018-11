Dujovne: “Hay condiciones para que baje el combustible”

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que “la situación” de la economía “está muy encarrilada” y que, de esa forma, se van a tener “unos meses de aquí en adelante de mucha tranquilidad”, además de considerar que hay condiciones para que “algunas compañías bajen el pecio de la nafta”.

Dujovne que, junto con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ofició de vocero de la reunión de Gabinete que ayer encabezó el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada, analizó, respecto al precio de las naftas, que “sin duda lo que sí vemos en las últimas semanas es que la combinación de un tipo de cambio estable y un precio internacional generan las condiciones probablemente para que algunas compañías” puedan bajarla.

Dujovne recordó que en el país “hay un esquema de libertad para la formación de precios y, en ese marco, lo que determina el precio en el surtidor viene determinado por tres factores fundamentalmente, y uno es el precio internacional, que ha venido cayendo sostenidamente en las últimas semanas”.

En ese plano, mencionó que “otro es el tipo de cambio y también el componente impositivo” y, al respecto, mencionó que Argentina “ha pasado de cobrar impuestos al valor por impuestos de suma fija que se van actualizando por inflación”.

Dujovne, en ese sentido, aseguró que “si no hubiéramos hecho esta modificación en la reforma tributaria la suba de los precios de los combustibles hubiera sido mucho más alta puesto que se hubiera multiplicado el impuesto por la suba que ya se había generado por el movimiento del tipo de cambio y por la suba de precio internacional”.

“Sabemos –aclaró– que no hay un precio de los combustibles, ustedes saben que hay distintas decisiones empresarias, algunas podrán bajar y otras no; también es diferente por componente, ya que no es lo mismo el precio de la nafta premium, la nafta súper o el gasoil, entonces vamos a ver movimientos distintos, donde algunos podrán bajar y, tal vez, otros no”.

En cuanto a la marcha de la economía, el titular de la cartera de Hacienda dijo que el Gobierno “está muy tranquilo con el tipo de cambio, moviéndose de una manera suave dentro de la zona que definimos de no intervención, por lo que no hay ningún motivo de preocupación”.

El dólar en tanto, ayer descendió en su cotización.

El sábado aumentan las naftas

A partir del 1 de diciembre, los combustibles tendrán, en todo el país, un nuevo incremento por el alza de la carga impositiva. Se trata de la 15ª suba en este año, en este caso, por la aplicación del aumento trimestral del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), según lo confirmaron fuentes del sector.

En las naftas la incidencia podría ser de $1,10 más y $0,75 en el gasoil. En los primeros días de este mes se había registrado un alza debido al reajuste de variables como el dólar, el petróleo y la inflación.