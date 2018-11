La Oficina Anticorrupción denunció a Zannini por enriquecimiento ilícito

El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, denunció ayer al ex secretario Legal y Técnico kirchnerista Carlos Zannini por presunto enriquecimiento ilícito. Ni bien habían pasado unos minutos de la designación del juez del caso, la defensa del ex funcionario hizo su descargo.

No solo afirmó que no conoce al dueño de una gomería de Villa María, a quien le atribuyen ser su testaferro, sino que habló de una “impresentable” imputación y cuestionó el uso de denuncias anónimas por parte de la OA.

“No conozco a esa persona, e ignoro por completo sí existe o si vive en Villa María o en cualquier otro sitio del planeta”, advirtió la defensa de Zannini, en un escrito que fue presentado ante el juez Sergio Torres.

Además, Zannini advirtió: “Cabría auditar cuántas denuncias ha instado esta oficina comandada por la contadora Laura Alonso, basados en ‘denuncias anónimas’ respecto a presuntos actos de corrupción de ex funcionarios como así también respecto a quienes integran o integraron el gobierno al que pertenece”.

Zannini, que fue candidato a vicepresidente en las elecciones de 2015, se encuentra procesado en la causa por encubrimiento a Irán por el atentado contra la Amia y estuvo preso entre diciembre y marzo, pero no tiene sobre sus hombros otros expedientes en donde se le achaquen imputaciones por corrupción, indicaron fuentes judiciales.

El domingo, salió publicado que la OA iba a denunciar por enriquecimiento ilícito a Zannini y a Daniel Souto, a quien señala como un supuesto testaferro del ex funcionario. Souto aparecía inscripto como trabajador autónomo en el 2000 pero habría registrado en los últimos años un emprendimiento inmobiliario en Villa María, ciudad de la que es oriundo Zannini, que pareció sospechoso.

La denuncia de la OA

Según informó la OA, la investigación comenzó a partir de dos denuncias anónimas que indicaban que Zannini “estaba realizando compras de inmuebles en la localidad cordobesa de Villa María a través de un testaferro” y se señaló que esas operaciones serían a través de “Daniel Souto, el dueño de una gomería de Villa María”.

LA OA pidió información a diferentes registros públicos y “contó con la colaboración de la División Anticorrupción de la Policía Federal”. “Souto estaba inscripto como monotributista en la categoría de hasta 25.000 pesos” pero “figura como dueño de propiedades y vehículos y como presidente de distintas sociedades”, se indicó.

“Entendemos que Carlos Alberto Zannini se habría enriquecido ilícitamente durante el ejercicio de su cargo, adquiriendo distintas propiedades, al menos, en la provincia de Córdoba, y que habría utilizado a Daniel Alejandro Souto con el objeto de enmascarar y ocultar dicha titularidad para no ser detectado por los organismos de control”, sostuvo la OA.

Ayer, con la firma de Alonso y de dos abogados del organismo que depende del Ministerio de Justicia, la denuncia fue radicada en los tribunales de Comodoro Py 2002. Por sorteo, le fue asignada al juzgado de Torres.

La reacción de la defensa

Apenas habían pasado unos minutos de la presentación de la OA cuando la defensa de Zannini, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, se dirigió al juzgado de Torres y dejó un extenso escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra.

El ex funcionario Carlos Zannini solicitó estar presente en la ratificación de la denuncia y el aporte de los anónimos que dieron origen al caso.