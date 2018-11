La producción industrial pyme cayó 5% en octubre

La producción industrial cayó un 5% en octubre frente a igual mes del año pasado y llegó así al sexto mes consecutivo de bajas en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento hecho por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El sector sólo está trabajando con el 58,6% de su capacidad instalada. Si bien aumentó levemente la proporción de industrias en crecimiento, el 74% cree que la situación de su empresa es regular, mala o crítica. Sólo un 18,7% espera un repunte en los próximos tres meses.

La falta de liquidez del mercado, la baja calidad de la cadena de pagos, las tasas de interés excesivas y las dificultades para repagar los pasivos complican el negocio de las pymes y están obligando a muchas empresas a achicarse o replantear su continuidad.

Las bajas más acentuadas se dieron en “Calzado y marroquinería” (-15%), “Productos de caucho y plástico” (-10,8%), “Productos de madera y muebles” (-10,4%), “Papel, cartón, edición e impresión” (-8,5%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-7,3%), “Material de transporte” (-3,3%), “Productos textiles y prendas de vestir” (-3,3%) y “Productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas” (-2,5%). En cambio, no tuvo variación la producción de “Productos químicos” y crecieron la “Industria alimenticia” (0,1%) y “Minerales no metálicos” (1,6%).

“La tendencia de la producción no parece repuntar y seguirá así por lo menos hasta mediados del año que viene”, dice Pablo Bozzanno, director ejecutivo de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (Ciiecca). “La capacidad instalada es inferior al 60%, las empresas por ahora no están despidiendo, pero tampoco renuevan los cargos que se van perdiendo”, advierte, explicando que las únicas empresas que están más fuertes “son las que exportan y se benefician de la devaluación y el nuevo precio del dólar”.

En octubre el 53,9% de las industrias consultadas finalizaron con caídas en la producción anual (58,9% en septiembre), y el 36,7% tuvo aumentos (30,9% el mes anterior). Si bien la mayoría de las empresas sigue cayendo, mejoró la proporción de industrias en crecimiento.

También volvió a mejorar en octubre la proporción de industrias con rentabilidad positiva: 36,3% frente a 32,1% en septiembre y 28,9% en agosto. Sigue siendo elevado el porcentaje de industrias con rentabilidad negativa y nula. Pero muchas empresas han achicado sus negocios, suspendido personal y reducido costos de todo tipo para sostener sus negocios.

“En el caso de la industria láctea se está atravesando una grave situación económica por el aumento de costos, la suba en el precio de la materia prima, los mayores costos laborales y la caída del consumo”, explica Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).

La cadena de pagos sigue deteriorándose. Según Daniel García, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Luminarias Eficientes y Domótica (Cafled), “los proveedores quieren cobrar a 30 días y los clientes pagan a 120. Eso genera que las empresas del sector se endeuden a tasas exorbitantes”. Los industriales consultados coinciden en que la cadena de pagos está en 120 días diferida y que son muchas las dificultades para descontar cheques.

Hacia adelante las expectativas siguen sin repuntar: sólo el 18,7% de las empresas consultadas espera que la producción aumente en los próximos tres meses, mientras que 29% cree que continuará cayendo. El resto no sabe que se mantendrá en los niveles actuales.