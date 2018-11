G20: Macri busca exhibir capacidad de organización

El Presidente buscará realizar acuerdos políticos con los principales mandatarios mundiales. Uno de los arreglos propuestos por Macri es el de intentar destrabar el ingreso de carne vacuna y de biodiésel argentinos a Estados Unidos. Además firmará acuerdos comerciales y económicos con China.

Según fuentes de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Producción y de Relaciones Exteriores, el Presidente buscará un camino para destrabar el ingreso de carne vacuna y de biodiésel argentinos en los Estados Unidos, aunque es poco probable que haya anuncios tras esa reunión con Donald Trump.

Otro encuentro relevante será con su par chino, Xi Jinping, con quien firmará varios acuerdos económicos y comerciales. Y también será clave el diálogo con la primera ministra británica, Theresa May, con quien quiere avanzar en ampliar el número de vuelos a las islas Malvinas.

El presidente aspira a que se firme en Buenos Aires el “nuevo Nafta” entre Estados Unidos, Canadá y México.

“Macri va a salir bien parado, será mejor el G-20 que la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio, en la que no pasó nada y fue un fracaso”, dijo un analista internacional.

No se descarta un gesto de alta política internacional: Japón podría invitar a Estados Unidos a volver al Acuerdo Transpacífico (TPP). Trump se retiró de él en enero de 2017.

Según fuentes oficiales, el presidente tendrá al menos 20 reuniones bilaterales entre los 28 jefes de Estado que llegarán a Buenos Aires. Pero la más relevante será la de Trump.

Lo del biodiésel está más lejano, pero también se hablará. Todos los funcionarios oficiales coinciden en señalar que los principales logros que conformarían a Macri son:

*Que la propia organización del G-20 sea un éxito y que no se registren incidentes ni problemas de seguridad. Habrá 28 presidentes en un contexto complejo de guerra comercial entre los Estados Unidos y China.

*Una declaración conjunta en la que todos se comprometan a defender el multilateralismo y el valor del comercio internacional como motor del crecimiento. Se expresaría la preocupación por el impacto de la revolución tecnológica y digital, las formas de producir e interactuar entre los países. Se destacará al G-20 como un foro de diálogo y consensos entre los grandes actores internacionales para bajar tensiones y estabilizar el crecimiento.

*Obtener muchas fotos políticas redituables. Macri tendrá 20 entrevistas bilaterales en tres días: con Trump, Xi Jinping, May; Vladimir Putin, de Rusia; Angela Merkel, de Alemania; Emmanuel Macron, de Francia; Michel Temer, de Brasil, con los primeros ministros de Italia y Singapur, y con el presidente de la Unión Europea, entre otros. Todos ellos representan el 80% de PBI y la geografía mundial.

En el Gobierno aseguraron que los temas que más preocupan a los países del G-20 son el comercio internacional y las reglas del multilateralismo.