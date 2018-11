En Cambiemos buscan enfriar el debate sobre el desdoblamiento de elecciones

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el eventual desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires todavía "no forma parte de discusiones internas", mientras que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, ratificó que hay "un planteo de algunos intendentes" sobre el tema, pero no es "ni en contra ni a favor de nadie".

"El calendario electoral todavía tiene mucho tiempo para que empiece así que esto no forma parte de discusiones internas. Cada uno tendrá su opinión, pero aún no se ha charlado", aseguró Frigerio respecto de la posibilidad de separar las elecciones bonaerenses de la presidencial.

Luego de que el adelantamiento de los comicios para elegir gobernador se impusiera en varias provincias -la mayoría administradas por el peronismo- trascendió que en Cambiemos se discute internamente esa posibilidad para el distrito que gobierna María Eugenia Vidal.

Sin embargo, Frigerio bajó el tono a las versiones y señaló: "No estamos en este momento con la energía puesta en eso. Tenemos un montón de temas que resolver. Ya va a haber tiempo para analizar y tomar ese tipo de definiciones".

"No creo que pueda tener una opinión ahora del calendario electoral, sin tener en cuenta las encuestas", agregó el ministro del Interior.

Por su parte, Jorge Macri coincidió en que es un tema que "se analizará en el momento, no es algo que tenga que distraer mucho ahora", pero ratificó que se trata de un planteo hecho por algunos intendentes y recordó que "hay muchas provincias que tienen elecciones adelantadas" a la nacional.

¿Mensaje de Vidal al Gobierno nacional?

"Es una postura que hemos planteado algunos intendentes, todo eso es marco del análisis del año que viene. No es ni en contra ni a favor de nadie. Hay muchas provincias que tienen elecciones adelantadas", afirmó el jefe comunal de Vicente López.

No obstante, el también presidente del Grupo Provincia negó que la versión sobre un posible desdoblamiento electoral sea un mensaje de Vidal al Gobierno nacional para reclamar mayores recursos para administración y aseguró que "de hecho, es una decisión que se va a tomar de acuerdo y en consonancia con el equipo nacional".

El referente del PRO bonaerense rechazó cualquier tipo de cortocircuito entre el presidente Mauricio Macri y Vidal y afirmó que lo que hay son "discusiones" sobre "roles distintos" entre la Nación y la Provincia.

"María Eugenia tiene la responsabilidad de defender a la Provincia de Buenos Aires, tratar de obtener todos los recursos políticos y financieros necesarios para ponerla de pie, mientras que Mauricio intenta darle un equilibrio a un presupuesto para todas las provincias", explicó el intendente.

Y abundó: "Tenemos una gobernadora que mira los intereses de la Provincia y lo hace con mucha firmeza y sensibilidad. Eso genera discusiones, pero no son tensiones personales. Son discusiones de roles distintos".