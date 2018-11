Pino Solanas quiere un frente contra Macri con “Cristina, Massa y Alfonsín”

Fernando Pino Solanas ratificó la búsqueda de un frente opositor que incluya tanto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como a Sergio Massa y a Ricardo Alfonsín. Con vistas a 2019, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas adelantó que durante el proceso electoral su bancada podría conformar un interbloque con el Frente para la Victoria en el Senado, y repitió su búsqueda de un gran frente opositor.

“No hay que recortar la amplitud del frente. Mis declaraciones fueron siempre por un grandísimo frente patriótico, desde Sergio Massa, Ricardo Alfonsín hasta Cristina Kirchner. Creemos que estamos frente a un gobierno que es una máquina de embustes y una máquina de daño", señaló Solanas.

En ese sentido reiteró que “dijeron muchas promesas, evaluaciones y mentiras que nos han formulado estos años. Hay que entender que el daño que le proporcionan a la Argentina es gravísimo y ahora vuelven con un discurso que ya creíamos haber superado: vuelven las ideas de Bernardo Neustadt, que las empresas públicas deben dar ganancias. Las empresas públicas no tienen por objetivo dar renta, es dar un servicio a toda la comunidad”.

"No le deseo a Macri y su gabinete que la Justicia lo trate como él está tratando a ex funcionarios del gobierno anterior. He sido un opositor del gobierno anterior y sigo siendo un opositor de muchas de sus grandes medidas. Nunca he renunciado a eso, a la calidad republicana y al adversario hay que darle la mejorar calidad de Justicia. Tenemos que defender la calidad institucional", criticó el senador de Proyecto Sur.

Y se preguntó: "¿Por qué se puede criticar que uno promueva un gran frente de unidad nacional? ¿Por qué se tiene que excluir a la ex presidenta si no tiene una condena? ¿En qué país del mundo se lleva gente presa como se llevaron presos en calzoncillos o en pijamas sin tener una condena”.

Aerolíneas

Por otro lado, analizó el conflicto entre Aerolíneas Argentinas y el reclamo de los trabajadores, luego de las asambleas que produjeron grandes demoras, cancelaciones de vuelos y pasajeros varados y el anuncio de un nuevo paro para este lunes.

“Acá está la idea de la destrucción de Aerolíneas. Les han sacado las rutas rentables y las han puesto a competir con las empresas low cost que no cumplen con las normas básicas y mínimas de seguridad y mantenimiento. Esto es una vergüenza. Cuando Aerolíneas invierte para llegar a todas las capitales de provincia, que no son rentables, está en función social. Neustadt decía: 'Hay que cerrarla', si fuera así habría que cerrar las escuelas públicas", criticó Solanas.