Bloque de diputados se solidarizó con Luis D’Elia

El bloque de diputados del Frente para la Victoria denunció ayer una “persecución judicial” contra el dirigente social Luis D’Elia, quien fue condenado por la toma de una comisaria realizada en 2004.

La bancada del FPV brindó ayer una conferencia, encabezada por Agustín Rossi, y sus pares Leopoldo Moreau, Horacio Pietragalla, Hugo Yansky, Carlos Castagneto, Andrés Larroque, el ex titular de Asfca, Martín Sabatella, y el ex legislador Edgardo Depetri.

Para el kirchnerismo, el ex funcionario sufre “persecución judicial” tras haber sido condenado por la toma de una comisaria que realizó en repudio al asesinato de Martín “Oso” Cisneros.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el pasado 12 de noviembre la condena a D’Elía por la toma de una comisaría en La Boca de 2004, aunque por ahora no quedará detenido, hasta tanto no se pronuncie la Corte.

En ese sentido, Horacio Pietragalla dijo que “las arbitrariedades que vemos tienen que ver con el clima persecutorio que sufren los militantes populares por parte de la corporación judicial, que nos hace acordar a tiempos que creíamos superados en nuestro país”.

Por su parte, Luis D’Elía sostuvo: “Hubo 40 imputados en la causa y para el único que no prescribieron los delitos es para mí y eso es persecución”.

Hugo Yasky adelantó que “vamos a impulsar una presentación ante la OIT y la organización de Centrales Sindicales del mundo por la situación de persecución que viven Luis y Milagro Sala, por criminalizar a los que representan a organizaciones populares.