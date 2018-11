El camarista Irurzun fue apartado de una causa contra Ricardo Echegaray

El juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, fue desplazado de una parte de la causa de la ruta del dinero K.

La Cámara Federal de Casación Penal decidió hacer lugar a un pedido de recusación que motorizó la defensa del ex jefe de la Afip Ricardo Echegaray, procesado por encubrimiento agravado y a punto de ser enviado a juicio oral por este hecho.

Según revelaron fuentes judiciales, la Sala II, integrada en estos momentos solo por Irurzun, no intervendrá más en el análisis de la situación de Ricardo Echegaray.

A Echegaray y al ex titular de la DGI Angel Toninelli los acusan de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario. Las sospechas en su contra apuntan a los orígenes del lavado de dinero a través de facturas apócrifas y los controles fiscales a Austral Construcciones. Casanello estaba por elevar esta parte de la investigación a juicio oral. Ahora la confirmación del procesamiento de Echegaray y Toninelli quedó anulada.