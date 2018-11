Anses negó el pago de un bono a los jubilados nacionales

El titular de Anses, Emilio Basavilbaso, negó ayer que esté previsto un bono de fin de año para jubilados y pensionados nacionales.

El director ejecutivo de la caja previsional de la Nación sostuvo ayer en el Congreso que “estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año”.

El funcionario se manifestó durante el informe presentado ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social.

“A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor, pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos”, agregó Basavilbaso.

Asimismo, declaró que “es falso” que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para gastos corrientes y responsabilizó al gobierno anterior de usar ese dinero para un destino que no tenía que ver con los jubilados, sino con “obras que hoy están en los cuadernos o para financiar créditos para la construcción”.

Antes de las preguntas de los legisladores, el director de Anses repasó los logros de la gestión en materia de seguridad social y aseguró que la administración de Macri dejará, al finalizar su gestión en 2019, “un sistema de seguridad social mucho más sano” debido al descenso en la litigiosidad contra el Estado, que se redujo, dijo, “en un 42 por ciento”.

“Casi 500 mil jubilados salieron de la jubilación mínima gracias a la reparación histórica”, precisó y puntualizó que Anses paga más de 18 millones de prestaciones por mes y que “ha ampliado la Asignación Universal por Hijo (AUH) y actualmente son casi 4 millones de niños que cobran” ese beneficio.

Precisó que 4,7 millones de niños cobran asignaciones familiares y que hay casi 7 millones casi de jubilados y pensionados que integran el esquema de Anses.

Basavilbaso añadió que existen casi 10 millones de niños “cubiertos por programas de Anses” y expresó que esto les provoca “mucho orgullo como gobierno”.

Críticas

“No hay ningún tipo de extranjerización del FGS. Ahora esos fondos tienen destino cuando antes no lo tenían. Se ha utilizado ese dinero para obras que hoy están en los cuadernos o para financiar Procrear”, afirmó Basavilbaso al responder críticas de legisladores del kirchnerismo.

Durante un informe ante la Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social, el funcionario consideró que “medir en dólares” ese dinero “es para jubilados que se hayan ido a vivir a Miami”, no para quienes “viven en Argentina”.

Sostuvo, además, que el FGS “carecía de una función clara” cuando el presidente Mauricio Macri asumió su mandato y remarcó que “a través de la ley de reparación histórica se ha definido que la ganancia del Fondo sea utilizada para pagar los aumentos de la reparación”.

“Es falso que estemos usando el FGS para gastos corrientes. Una vez que se termine el dinero del blanqueo de capitales, el año que viene se empezarán a usar las ganancias del FGS”, añadió, en respuesta a cuestionamientos formulados por legisladores del kirchnerismo, como María de los Angeles Sacnun y Loana Valnovich.

Basavilbaso admitió que la inflación es este año “superior” a lo que esperaba el Gobierno y agregó que esto implicó que “la movilidad vaya con seis meses de atraso”, pero aseguró que este “desfase se va a corregir el año que viene” cuando “a partir de marzo la movilidad le empiece a ganar a la inflación”.

Ante las críticas a la fórmula de movilidad, dijo que “es buena y es mucho más directa, como la tiene la mayoría de los países” ya que “antes había un enjambre de seis variables que nadie sabía cómo funcionaba”.