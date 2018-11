Procesaron al ex subsecretario de Deportes, de Mac Allister

El juez federal Ariel Lijo procesó al ex subsecretario de Deportes de la Nación, Orlando Moccagatta, por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” y lo embargó por 55 millones de pesos en una causa en la que se investiga si favoreció a una empresa privada de construcción de piscinas.

Moccagatta era el segundo en jerarquía del secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, y según la denuncia habría intentado favorecer a la firma “Myrtha Pools” (cuya representación en el país “Project Management Pools SA” fundó y presidió el ex funcionario hasta el 30 de noviembre de 2015) para la construcción de piscinas en provincias y municipios con subsidios de la Secretaría de Deportes, según el fallo al que accedió Télam.

Ante la denuncia hecha en el 2017, el ahora ex funcionario fue suspendido y luego renunció.

Lijo lo procesó junto a dos ex miembros de esa empresa, Ricardo Fernández y Hugo Ducasse, por “negociaciones incompatibles con la función pública”.