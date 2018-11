El Gobierno salió a sofocar la bronca del radicalismo

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, admitió que habló con representantes de la UCR luego de que expresaran públicamente su molestia por haber perdido una banca en el Consejo de la Magistratura, y consideró que van “a conversar y a superar” el tema.

“Hoy hable con (el gobernador mendocino Alfredo) Cornejo, (el diputado Ricardo) Colombi y (el senador Luis) Naidenoff. Quedó claro que el tema del Consejo de la Magistratura es un tema que vamos a conversar y a superar. Hay que sentarse, dialogar y resolver las discrepancias como siempre lo hemos hecho en estos 3 años y medio de vida de Cambiemos”, dijo el funcionario al ser consultado.

Esta semana, la Unión Cívica Radical (UCR) había expresado su “preocupación” por la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, tras haber perdido un lugar y quedar como primera minoría, tanto en su representación de senadores como de diputados, mientras que la oposición peronista pasó a tener mayoría en ambos casos.

En una carta que lleva la firma de Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, Luis Naidenoff, titular del interbloque de Cambiemos del Senado, y Mario Negri, presidente del bloque de Diputados UCR, los radicales consideraron que hubo “impericia en las filas del propio oficialismo” al manejar el tema. “Sobre este tema en particular, yo no participé ni me convocaron a la mesa de negociación por el Consejo de la Magistratura. Recién me llamaron el jueves a la tarde, cuando había poco para hacer por la dinámica y la estrategia opositora”, reseñó Frigerio.